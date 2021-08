Reggio Calabria – Bomba di comicità siciliana travolge Catonateatro: standing ovation per Guarneri e La Rosa

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Metti insieme due professionisti, due uomini intelligenti, arguti, furbi e, con un’ironia raffinata e sottile, e il gioco è fatto. Si crea una “bomba di comicità” che scoppia e travolge tutto e tutti in un attimo insegnando a chi li osserva, che l’ironia è la più alta forma di intelligenza e di difesa: non cambia le cose ma ti insegna a riderci sopra anzichè piangerti addosso.



Ieri sera, nell’incantevole arena “Neri”, il conduttore televisivo e giornalista Salvo La Rosa insieme al vulcanico attore Enrico Guarneri (nei panni di Litterio) con il live “Di nuovo insieme tour“, per la regia di Antonello Capodici, hanno messo all’angolo la paura del Covid-19 regalando agli spettatori di Catonateatro tante risate e un’ora e 45 minuti di spensieratezza.

Una coppia collaudata della comicità, un concentrato di sicilianità travolgente caratterizzato da racconti divertenti misti a battute ironiche che ruotano attorno la vita del personaggio “Litterio Scalisi” alle prese con la moglie Crocifissa Martoriata che non è la sua metà ma “tre quarti e mezzo, è alta 1 metro e 40 cm per 40 Kg, pelosa, con un monosopracciglio perchè non è potuta andare dall’estetista e come dico sempre io: “Cu non ci criri avi a cappari”.



Guarneri inizia un racconto costruito su una comicità immediata, popolana, a volte volutamente caricaturale di un personaggio che, a modo suo, svela verità e trascina il pubblico in quelle mirabolanti avventure sempre in bilico tra un’incombente tragedia e sorprendenti conclusioni. Come la prima notte di nozze con la moglie, la figlia Fiammetta impiegata in un circo olandese dove “fa la scimmia perché è uguale a sua madre: bassa, grossa e pelosa. Insomma, una bedda figgiola”.

E ancora, un’anticipazione sullo spettacolo dell’anno prossimo dove ci sarà la fiaba più corta del mondo: “Un ragazzo che vuole una ragazza, le chiede di sposarlo ma lei dice di no. E lui visse per sempre felice e contento. Io sembro cretino – postilla Litterio al signor La Rosa – ma in fondo, lo sono e ho pure una bella licenza media”.

Il signor Scalisi mentre sciorina le sue disavventure a scuola o al Pronto Soccorso, trova sempre, con l’ingegno di chi ne ha viste tante, l’àncora di salvezza che lo aiuta, la battuta di spirito che, in un attimo, disintegra ogni problema e proprio quel saper andare oltre ogni difficoltà, sdrammatizzando la vita a suon di risate, mostra la grandezza di un artista universale abile a varcare la soglia sottile tra la realtà e l’irrealtà.



Ma per superare questo limite sottile serve un mediano della scena, un intellettuale raffinato e geniale, Salvo La Rosa, una spalla perfetta per lo sbadato Litterio sempre tagliente nel suo umorismo e con una presenza scenica eccellente.

I dialoghi di Guarneri e La Rosa sono arguti, brillanti, ironici ed entrambi riescono a mostrare la loro complicità, sul palco. La forza di questo binomio umano ed artistico è la capacità innata di tirare fuori il meglio l’uno dall’altro, grazie ad un feeling incredibile che si crea fra i due, un feeling che si può toccare quasi con mano.



Il pubblico ride continuamente, non riesce a rimanere indenne a quella travolgente ilarità che Salvo e Litterio costruiscono minuto dopo minuto e, alla fine, si alza in piedi per applaudire due bravi artisti ma anche un legame autentico che dura da anni e che li porta a condividere il palcoscenico dove esplode il talento di due uomini che hanno dimostrato ancora una volta, che una vera amicizia ha due grandi elementi: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili e il secondo, è il rispetto di ciò per cui siamo diversi.