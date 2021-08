Reggio Calabria – Aumento casi Covid a Motta San Giovanni, l’ANCADIC chiede concreti provvedimenti

“La situazione COVID nel Comune di Motta San Giovanni è notevolmente peggiorata negli ultimi giorni. Si parla di diciotto casi, però non abbiamo notizie ufficiali di ordinanze, di quarantene obbligatorie effettuate da parte dell’Ente preposto e del Sindaco del nostro Comune”.

Lo scrive Vincenzo Crea, Referente unico del l’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“La popolazione è giustamente allarmata in quanto non sa da chi e come preservarsi da eventuali contagi. Tutto ciò è il frutto del lassismo nei controlli da parte delle Autorità preposte in tutte queste manifestazioni pubbliche autorizzate e non che si sono svolte nelle piazze del nostro Comune.

A tutela della cittadinanza chiediamo al Signor Sindaco di effettuare le Ordinanze di isolamento domiciliare di soggetti Covid positivi.

E’ opportuno anche da parte del Comando della Polizia Municipale effettuare dei controlli per prevenire gli assembramenti all’interno del nostro Comune.

In merito oltre al Sindaco del Comune di Motta SG sono stati interessati dall’ANCADIC il Presidente della regione Calabria, il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, l’ASP di Reggio Calabria e il Prefetto della provincia di Reggio Calabria”.