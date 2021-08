Reggio Calabria – Anassilaos, storia dei Mediterranei

Il Mare Mediterraneo, al centro del quale si trova Reggio Calabria, è stato sempre oggetto della riflessione dell’Associazione Culturale Anassilaos in quanto culla della civiltà, punto di incontro tra popoli, culture e religioni diverse con speciale riguardo all’area dello Stretto.

Infatti molte opportunità e molte sventure insieme sono venute alla Città della Fata Morgana da questo mare che costituisce un elemento imprescindibile della sua storia: i coloni greci che la fondarono, l’Apostolo Paolo che vi fece sosta nel 62 d.C. nel corso del suo viaggio verso l’Urbe, e insieme ad essi anche conquistatori e predoni: i Vandali, gli Arabi, nel X secolo, che per molti anni vi compirono scorrerie. Dalle profondità del mare giunse infine, il 28 dicembre 1908, quel sisma che devastò lo Stretto, il regno di Anassila, con Reggio e Messina, distruggendo le vestigia di un passato antichissimo e il catastrofico maremoto che aggiunse lutti a lutti, devastazioni a devastazioni. Da qui l’estremo interesse del Sodalizio reggino per il progetto editoriale curato dal Prof. Carlo Ruta, la Storia dei Mediterranei, che ha fin qui edito tre tomi significativi e fondamentali per conoscere il Mare Nostrum. Una iniziativa lodevole che prosegue con la pubblicazione degli Annali, dedicati temi specifici e caratterizzanti. Anche in questo ulteriore impegno progettuale, scopo precipuo è quello di scandagliare, su basi progressive, le dimensioni della complessità dei fatti storici, attraverso percorsi disciplinari che valorizzino i punti di contatto oltre che i distinguo, intrecciando, utilmente, i percorsi storiografici con quelli dell’antropologia, lo studio delle fonti con la comunicatività del reperto, lo scandaglio degli archivi con l’esame pluridirezionale delle tecniche, delle scienze, delle manualità e dei sostrati culturali. E in questo orizzonte di ricerca si colloca il primo Annale, “Città, porti e scambi tra l’età antica e la modernità”, pubblicato nel 2020, che ha impegnato studiosi di diversi ambiti scientifici, intenti a definire, da prospettive storiche e ambientali differenti, alcuni orizzonti, tra i più rappresentativi, dei sistemi mercantili, degli ambienti produttivi e delle politiche di contatto che hanno animato, lungo varie epoche, gli scenari europei e mediterranei. Dopo questo tomo, nell’anno in corso (2021), sono stati editi altri due volumi che saranno oggetto dell’incontro promosso dalla stessa Associazione Anassilaos, congiuntamente con Spazio Open e l’Associazione “Il Salotto dei Poeti/La Rosa nel Pozzo”, che si terrà lunedì 23 agosto alle ore 17,30 presso lo Spazio Open di Via Filippini: “Imperi e culture tra terra e mare” (2^ annale) che contiene testi di Pamela Kyle Crossley, Clemente Marconi, Juan Carlos Moreno Garcìa, Carlo Ruta e “Relazioni linguistiche, viaggi, politiche di dominio, conflitti” (3^ annale) con testi di Emiliano Beri, Annalisa di Nuzzo, Michael F. Feldkamp, Vincenzo Guarrasi, Simona Marchesini, Sandra Origone e ancora Carlo Ruta. All’incontro interverranno Prof. Carlo Ruta, storico delle civilizzazioni e direttore scientifico degli Annali di storia e la Prof.ssa Annalisa Di Nuzzo, antropologa e docente presso Università Benincasa di Napoli.