Reggio Calabria – Afganistan, Nava: “Anni di diritti conquistati cancellati”

“In questi giorni le immagini che trasmette la Tv sono drammatiche per quanto sta accadendo in Afganistan.

Il paese è oggi lacerato da una guerra civile che oppone il governo dei Talebani, che controlla circa il 90%

del territorio, alla Northern Alliance che controlla le regioni settentrionali, le maggiori aree agricole”.

Lo afferma la Presidente della Crpo Calabria Cinzia Nava.

“La guerra è particolarmente violenta nelle province di Badahksan, Takhar, Kunduz, Samanghan, Baghlan e Faryab.

E proprio in questi giorni i Talebani hanno preso il comando di Kabul. Uomini che fuggono aggrappandosi ad

aerei nella speranza di poter raggiungere qualunque Paese in cui regna la serenità; donne e bambini abbandonati nel Paese conquistato; donne indicate come “Bottino di Guerra” per i conquistatori. Anni di diritti conquistati cancellati. E’ eloquente la foto della giornalista Clarissa Ward, corrispondente della CNN, che gira in questi giorni sui social che ha dovuto indossare l’Hijab dopo che i talebani hanno preso il controllo sulla capitale Kabul; qualche minuto prima trasmetteva i suoi report senza il particolare

capo di abbigliamento. Si capisce che l’azione bellica non minaccerà i diritti civili del popolo Afganistan, e soprattutto quei diritti civili delle donne e dei bambini conquistati con fatica e morte. E’ una sconfitta per tutti e per tutto l’Occidente. Non dobbiamo assistere attoniti a quanto sta accadendo ma dobbiamo mettere in atto una azione decisa e coraggiosa per il futuro di quel Paese, per il popolo di quel Paese. Donne e bambini pagano il prezzo più alto, con la conseguenza di ripiombare nella negazione assoluta dei

più elementari diritti umani, oltre che nella violazione di ogni libertà.

Dobbiamo esprimere massima solidarietà verso questo popolo, e dobbiamo mettere al centro delle nostre azioni la tutela della loro vita e dei diritti umani.

La Crpo Calabria esprime la propria solidarietà e vicinanza al popolo Afgano e si mette a disposizione per le

proprie competenze con possibili azioni che hanno sempre avuto come obiettivo il rispetto dell’essere umano”.