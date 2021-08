Reggio Calabria – A Gallico, il primo appuntamento con l’Oratorio Itinerante

Si terrà oggi pomeriggio, presso i Campetti Aster di Gallico Superiore (periferia nord di Reggio Calabria), la prima iniziativa della serie “Oratorio Itinerante”, promossa dall’Associazione di Volontariato “Il sorriso di don Bosco” e dalla PGS Aurora Gallico.

L’evento sportivo e ricreativo, rivolto a bambini e ragazzi fino ai 18 anni, vedrà la realizzazione di giochi e tornei di calcio a 5 e pallavolo, nel rispetto dei protocolli Covid previsti. Le iscrizioni sono totalmente gratuite e possono essere effettuate a mezzo whatsapp (3477593971 – 3460134963) o via mail (ilsorrisodidonbosco@gmail.com) indicando cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale del partecipante.

L’Associazione di Volontariato “Il sorriso di don Bosco”, animata dal carisma e dal sistema educativo del Santo dei giovani, è costituita dalla Famiglia Salesiana che per quasi sessant’anni ha composto la comunità delll’Oratorio don Bosco di Gallico: salesiani cooperatori, ex allieve, PGS Aurora Gallico, animatori, simpatizzanti e volontari.