Reggio Calabria – A Catonateatro uno straordinario Colangeli ne “L’uomo, la bestia e la virtù”

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Una storia fatta di maschere che si mescolano dentro una realtà quotidiana che ci insegna che per indignarsi non serve essere per forza parenti o vicini a qualcuno, soprattutto, se quest’ultimo soffre e viene bistrattato.

Ieri sera, nell’incantevole arena “Neri” di CatonaTeatro, è andata in scena una delle commedie più rappresentate di Pirandello, “L’uomo, la bestia e la virtù” per la regia di Giancarlo Nicoletti e, ancora una volta, la Polis Cultura di Lillo Chilà, ha catapultato il suo pubblico in quel passato ma sempre attuale, che scuote le coscienze regalando anche tanti sorrisi. Nei panni del “trasparente” signor Paolino, uno straordinario Giorgio Colangeli impegnato a far sì che il capitano Perella, di ritorno da uno dei suoi viaggi e in partenza già il giorno successivo, passi una notte d’amore con la “virtuosa” moglie.



“Tu li vedi da fuori gli altri e sembrano immagini ma devi immedesimarti in loro. Siete tutti mascherati di vergogna – dice il professore Paolino al medico per convincerlo ad aiutarlo affinché il Perella sia un buon marito -. Io voglio solo ciò che è giusto e morale perché sono un uomo onesto e credo che il marito che trascura la propria moglie, commette un delitto”.



Come detto, un gioco di maschere caratterizzate dall’uomo, il professore che dietro al suo perbenismo offusca la virtù della signora Perella, la seconda maschera, che a sua volta si lascia violare nella sua stessa virtù, perché trascurata dal marito e la bestia, terza maschera, agli occhi di tutti un uomo rude ed egoista.

Già dalle prime battute, si capisce che è uno spettacolo vivo, esilarante e spietato ma, anche, si coglie la complicità di un cast affiatato e sempre pronto alla drammaticità cruda di Pirandello che costruisce sull’impalcatura della commedia amorosa, una riflessione sulla morale e sull’essere umano che, inevitabilmente, deve indossare delle maschere pur di mostrare il volto civile e composto.



Tutti gli attori dimostrano grandissima aderenza al proprio ruolo ma quello che colpisce di più, è la velocità, l’intraprendenza e la caparbietà di riuscire a rimanere in bilico tra l’essere e l’apparire del protagonista Colangeli, impeccabile a passare in tutte le sfumature e le esasperazioni del proprio personaggio. Merito anche del regista Nicoletti, molto arguto, a riproporre una parodia i cui temi sono sempre attuali e sollecitano nel pubblico continui spunti di riflessione tra umorismo e comicità.

“Ho rispettato il testo nella sua scrittura che non è proprio attualissima: si sente un italiano che non usiamo più, una lingua dei primi del ‘900 e per gli attori vi è una difficoltà tecnica – ci rivela l’attore Colangeli a fine spettacolo -. Il testo ha una sua grande attualità dal punto di vista psicologico ed emotivo: ancora adesso, traspare una verità come la preoccupazione spasmodica del protagonista Paolino di apparire migliore di quello che è. Oggi, con i social, siamo tutti in questo vortice e quando le circostanze ci costringono ad essere veri, lì c’è il disagio, la disperazione di essere ciò che non siamo. Il teatro fa rimanere giovani, è terapeutico sia per chi lo fa che per chi lo vede. E’ uno sfogo di emozioni e te le fa provare come in un set psicoanalitico. Questa catarsi è come una lavanda emotiva che ti tiene sempre in forma e dovremmo tutti proteggere questa bellissima arte”.



Proprio nel finale, l’attempato insegnante Paolino con lo sguardo malinconico, fa capire agli spettatori che l’amarezza di quel ritorno all’ordine, rappresenta una realtà difficile da sopportare ma anche, rimarca che spesso, non dal volto si conosce davvero l’uomo, ma dalla maschera che indossa.