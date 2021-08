Reggio Calabria – A Catonateatro spazio alla canzone napoletana con “Buon compleanno Luna Rossa”

Incalzano gli appuntamenti della XXXVI edizione del Festival Catonateatro.

Giovedì 12 agosto spazio alla canzone napoletana con Buon compleanno Luna Rossa in un progetto, scritto e diretto da Eduardo De Crescenzo (in arte Eddy Napoli), per celebrare i 70 anni di vita del famosissimo brano “Luna Rossa”, scritto dal padre Vincenzo De Crescenzo e pubblicato nel 1950.

Eddy Napoli è stato a lungo il solista de “L’Orchestra Italiana” di Renzo Arbore e la sua voce ha contribuito alla grande popolarità che vanta oggi l’orchestra nel mondo, nonché autore e compositore di musiche per opere teatrali e cinematografiche per grandi artisti quali Pupella Maggio, Nunzio Gallo, Mario Merola, Roberto Murolo. Oggi ha pensato di omaggiare il padre con il progetto “Luna rossa”, canzone simbolo di Napoli nel mondo, accreditata nella tradizione culturale partenopea da talmente tanto tempo che, a volte, si dimentica che abbia essa stessa una storia. Non tutti sanno, afferma l’artista, che la storia raccontata all’interno del brano è autobiografica: mio padre si rese conto della fine della sua grande storia d’amore nel momento in cui la propria amata non si affacciò più al balcone ad attenderlo. Così, quel vuoto ed una luna rossastra lo ispirarono a buttare giù, su un pacchetto di sigarette e una scatola di cerini, una frase che sarebbe diventata famosa: “ccà nun ce sta nisciuno“. A questa ne susseguirono altre di contorno e fu così che gli venne in mente anche una bozza di melodia che per quei tempi risultò essere poi troppo moderno, tanto che in molti lo criticarono, qualcuno, addirittura, tuonò dicendo che era stato tradito lo spirito della canzone classica napoletana, senza sapere che “Luna rossa” sarebbe diventata a sua volta parte di quella tradizione musicale.

Ed il 14 agosto, sempre alle 21.15, spazio alla comicità e alla spensieratezza con il nuovo tour “Di nuovo insieme” con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa, in una commedia piena di equivoci, scambi di battute al vetriolo e pagine sparse di grande teatro popolare. Citazioni, appuntamenti comici, follie “slapstyck”, momenti di pura commozione che raccontano, in chiave umoristica e grottesca, le fortune e le avventure di due grandi protagonisti di palco e televisione.