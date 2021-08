“Patres”, stasera al parco della Casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi

Una filiazione interrotta da un distacco. Un Ulisse incapace di restare e di tornare e un Telemaco al quale non è dato di vedere. Un padre che va e un figlio che rimane ad attendere in Calabria sono i protagonisti di “Patres“, scritto e diretto da Saverio Tavano, con Dario Natale e Gianluca Vetromilo. Lo spettacolo della compagnia Scenari Visibili di Lamezia Terme avrà come cornice il parco della Casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, stasera alle ore 19:30.

La produzione della compagnia lametina Scenari Visibili rientra nel ciclo “Anche il tramonto va a teatro!”, dedicato alla valorizzazione delle talentuose realtà teatrali calabresi, nell’ambito della rassegna “Synergia 46”, promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, giunta come suggerisce la denominazione alla 46^edizione e cofinanziata nell’ambito dall’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali della Regione Calabria.

“L’impossibilità di un rapporto tra un padre e il figlio cieco, l’impossibilità di incontro, di filiazione. Questo Ulisse senza patria lo lega ad una corda perché potrebbe perdersi, incapace di stargli accanto non trova il coraggio della testimonianza. Un padre che fugge per sempre, per le spiagge esotiche di Santo Domingo, e un figlio paralizzato dall’attesa, davanti all’orizzonte attende in Calabria, mette le mani avanti per vedere l’orizzonte, si rivolge verso il mare e aspetta che questo padre ritorni. Un Telemaco dalla lunga attesa, ma l’attesa è dinamica, è erranza, è rischio. Il mare, discreto spettatore, scandisce e accompagna la vita di questo figlio incapace di vedere come di andare, in attesa di un padre che non è in grado di restare/tornare a casa“, si legge nella nota di regia.