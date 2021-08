Madeo, Azione: “A Reggio Calabria l’Italia piange una grave perdita”

Di seguito nota diffusa da Francesco Madeo, referente Agricoltura in Azione

Non è normale morire in Calabria ancora oggi per incendi boschivi.

Come Azione mostriamo vicinanza alle famiglie colpite dal fuoco che sta attraversando ancora oggi i boschi reggini e ci uniamo all’appello del nostro rappresentante nella Città Metropolitana, Carmelo Versace, ed al grido di allarme più volte fatto dal Sindaco Metropolitano Avv. Giuseppe Falcomatá, di intervenire immediatamente per la messa in sicurezza delle zone percorse dal fuoco.

Alla perdita dei nostri concittadini, alla perdita di biodiversità, ai danni causati alle nostre aziende agricole non possiamo aggiungere il pericolo causato dal dissesto idrogeologico che gli incendi portano con sé.

Come sempre ricordiamo che maggiore attenzione deve essere dedicata alla prevenzione e alla gestione del patrimonio boschivo pubblico. Questi drammatici episodi ci ricordano che le fasce antifuoco e la pulizia del sottobosco non possono essere ritenuti pratiche osbolete o dannose.

Le Amministrazioni Locali, proprietari del patrimonio boschivo, necessitano in Calabria di maggiore sburocratizzazione nell’approvazione dei Piani di assestamento boschivo che ammuffiscono nei cassetti della nostra Regione.

Un ringraziamento lo rivolgiamo a tutti gli operatori di primo soccorso che in questi giorni stanno mettendo in pericolo le proprie vite per il salvare un patrimonio comune.