La Valigia dei sogni il 25 agosto al Musaba

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni”, questa frase di Eleanor Roosevelt è la sintesi dell’evento che si terrà il 25 agosto alle ore 19,00 presso il Musaba di Mammola (RC).

La valigia dei sogni. Dal piano di azione locale verso Locride 2025 “tutta un’altra storia” idee, progetti e visioni.

Come afferma Francesco Macrì (Presidente del GAL Terre Locridee) “Locride 2025 è un appuntamento con il futuro, una grande opportunità di nuovo sviluppo non solo per il territorio locrideo, ma per tutta la Calabria.

Il 25 agosto, in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale il Musaba di Mammola, presenteremo le prime attività che metteremo in campo. Una serie di iniziative che, al di là del risultato della candidatura a Capitale Italiana della Cultura, renderanno protagonista sulla scena mediterranea ed europea la Locride e i suoi comuni per tutto il 2025”.

Nel ringraziare per l’ospitalità Hiske Mass, il presidente Macrì invita la stampa, le istituzioni, le associazioni ed i cittadini a partecipare per condividere e confrontarsi.