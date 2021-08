Il 5 agosto presentazione del progetto Aspromondo targato Face Festival e Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Comune di santo Stefano in Aspromonte

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

galadesign.it

FACE Festival

Sono lieti di invitarvi alla presentazione di ASPROMONDO – FACE festival

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021 | ORE 10.00

c/o ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Via XXV Luglio 10

Ideato e progettato da Paolo Giosuè Genoese, con il patrocinio del comune di Santo Stefano in

Aspromonte e dell’ Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

ASPROMONDO è un progetto pilota di residenza artistica che si svolgerà dal 7 al 16 agosto

nell’Ex Vivaio Forestale Cucullaro,a Santo Stefano in Aspromonte.

Il progetto avrà come obiettivo quello di produrre 10 opere d’arte pubblica

Durante l’incontro verrà presentato agli organi di informazione e al pubblico il programma del

progetto e tutti i dettagli dell’iniziativa.

Interverranno:

Daniela Maisano – Direttore Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Francesco Malara – Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte

Paolo Giosuè Genoese – Direttore artistico del progetto

Modererà l’incontro Vincenzo Comi-Direttore di Citynow

Ospiti

Saranno, inoltre, presenti due artistiche prenderanno parte a questa residenza:

– Angela Pellicanò, gallerista ed artista

– In collegamento dall’Accademia di Bari Michele Giangrande