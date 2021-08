I treni storici della Fondazione FS arrivano, per la prima volta, anche in Calabria.

Martedì 10 agosto dalla stazione di Paola partirà il Treno degli Dei. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Calabria in collaborazione con l’Associazione Ferrovie in Calabria e Fondazione FS. Cinque gli appuntamenti in calendario per il mese di agosto (il 10, 13, 16, 20 e 27). La partenza del convoglio, composto da vetture del tipo Terrazzini e trainato dalla locomotiva E656 in livrea storica, è prevista dalla stazione di Paola alle ore 15.20. Sono previste fermate intermedie nelle stazioni di Amantea (15.42) Lamezia Terme Centrale (16.15), Pizzo (16.39), Zambrone (17.06) con arrivo a Tropea alle 17.21. Dopo una sosta di 55 minuti il treno ripartirà da Tropea alle 18.16 e fermerà a Ricadi – Capo Vaticano (18.26) e Bagnara (19.16), dove è in programma una ulteriore sosta dalla durata di 35 minuti. La ripartenza da Bagnara è prevista per le 19.41, con successiva fermata per servizio viaggiatori a Scilla (20.01), Reggio Calabria Lido (20.28) e arrivo a Reggio Calabria Centrale alle 20.35. Il treno di ritorno partirà da Reggio Calabria Centrale alle ore 22.40 con arrivo a Paola alle ore 02.00.

Alla scoperta dell’affascinante costa calabrese

L’itinerario percorso dal Treno degli Dei permette di apprezzare l’eterogeneità della costa tirrenica calabrese: dalle ampie spiagge tra Paola e Vibo Valentia agli agrumeti della piana di Lamezia, dalle insenature nei pressi di Capo Vaticano alle rocce a strapiombo inframezzate dalle calette della Costa Viola, dalla vista sullo Stretto al lungomare di Reggio Calabria, chilometro più bello d’Italia. Oltre a Tropea, vincitrice del titolo Borgo dei Borghi 2021, il Treno degli Dei lambirà i bellissimi borghi di Pizzo, Scilla, Bagnara, permettendo di conoscere in maniera inedita ed esclusiva un pezzo di Calabria.

I viaggiatori potranno optare tra due distinti itinerari di visita proposti dall’Associazione Ferrovie in Calabria.

Info e biglietti

A bordo treno sarà garantita la distanza interpersonale per godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami. I titoli di viaggio saranno acquistabili solo online su www.trenodeglidei.it

Maggiori informazioni sul sito fondazionefs.it o consultando le pagine ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.