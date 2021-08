Gioiosa Jonica (Rc) – Il 21 agosto inaugurazione delle attività dell’Europe Direct Calabria Europa

L’Associazione Eurokom è lieta di comunicare che, nell’ambito del progetto Europeo Europe Direct Calabria Europa, finanziato dal programma della Dg Comm della Commissione Europea e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione per il periodo 2021 2025, giorno 21 Agosto Pv. dalle ore 19.30 alle ore 21.00 presso i locali di Palazzo Amaduri, nell’ampio cortile, avrà luogo l’inaugurazione del centro di informazione di cui il Comune di Gioiosa jonica è partner.

Lo sportello informativo è già attivo dal 2005 presso la sede operativa dell’Associazione Eurokom e fa parte della rete dei centri 44 di informazione italiani della Commissione Europea, che permettono all’Europa di lavorare a stretto contatto con i territori. Così Eurokom continuerà, grazie all’ampio partenariato di sostegno e alle attività svolte negli ultimi anni, a garantire l’importante servizio di informazione e comunicazione che svolge come Europe Direct anche per i prossimi cinque anni, un’azione arricchita quest’anno anche dal fatto di essere stata individuata tra i centri hub a livello comunitario per la Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Saranno parte attiva della manifestazione del 21 agosto i partner del programma di lavoro dell’Europe Direct ovvero: Comune di Gioiosa Jonica, Comune di Squillace, Associazione MedAmbiente, Comune di Filadelfia, l’Osservatorio per il Diritto alla Vita, il Consiglio Italiano del Movimento Europeo- Cime, il Dipartimento Pau di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Anci Calabria, la Rete dei Comuni solidali Recosol, DiemmeComm Società Editoriale, la Scuola di Recitazione RCS della Calabria, l’Emittente Telemia, l’Associazione dei Comuni della Locride, l’Università della Calabria con il Dipartimento di Economia, l’associazione Calabria Condivisa, Fimmina TV, l’Associazione PRO-RE-ACTIVE A.P.s, l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, il CONISMa consorzio interuniversitario delle Scienze e del Mare, l’ Associazione Culturale Bird Production, le associazioni NoCosì e PiGreco.

Il Sindaco di Gioiosa jonica, come autorità locale procederà all’ufficiale taglio del nastro, che segnerà l’avvio del nuovo periodo di lavoro del centro di informazione. In apertura si presenterà anche la nuova targa ufficiale della Commissione Europea, con i colori ufficiali della Commissione, che segna l’ingresso dell’ufficio al pubblico nello storico palazzo Amaduri. A seguire vi sarà il saluto del responsabile del Centro Europe Direct Alessandra Tuzza e del team di lavoro dell’ED composto da Nicolò Palermo, Loredana Panetta e Raffaella Rinaldis, quindi la parola passerà ai partner della nuova Europe Direct durante un veloce tavolo di presentazione delle prossime attività del centro della Commissione Europea. L’occasione sarà allietata da un’apericena offerta dal centro Europe Direct. Una chicca non da poco vuole che le attività della serata si inseriscano nell’ambito del festival Filmuzick grazie al partenariato da anni in atto tra Eurokom e l’associazione Bird Production diretta dal Regista Alberto Gatto.