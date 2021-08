Giannetta (Fi): “﻿Sbloccare le assunzioni per uscire dall’emergenza sanitaria”

“Sbloccare le assunzioni per uscire dall’emergenza sanitaria. Nel piano di programmazione si inserisca il personale impiegato per la pandemia.

Lo dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Bene le sollecitazioni alla struttura commissariale, pervenute da più parti e su più fronti. Il Commissario ad Acta Longo si faccia sentire e dia risposte al più presto.

E’ importante – dichiara ancora Giannetta – non disperdere le preziose esperienze e professionalità di medici, infermieri, OSS, amministrativi, che sono scesi in campo in piena emergenza Covid, in condizioni di particolare rischio e complessità, nonostante si trattasse di contratti di breve durata.

Non si creino ulteriori sacche di precariato – conclude Giannetta – Queste professionalità, se inserite in piano di assunzioni strategico, strutturato e lungimirante, non potranno che essere utilissime anche nel post emergenza, per contribuire a colmare l’atavica carenza di personale di cui soffrono altri reparti ospedalieri in perenne affanno”.