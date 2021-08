Foraggio e fieno per le aziende agricole di Roccaforte del Greco

Venti aziende agricole del comprensorio di Roccaforte del Greco hanno ricevuto in queste ore forniture di foraggio e fieno da destinare alle proprie attività di allevamento.

“E’ un risultato molto importante – dichiara il Sindaco Domenico Penna – che gli imprenditori della nostra zona attendevano anche come segnale di speranza e ripartenza, specie dopo i terribili incendi delle scorse settimane che hanno danneggiato in modo grave tante attività. Mi preme evidenziare il fattivo contributo offerto dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in particolare dall’Assessore Metropolitano, Giuseppe Marino e dal Direttore della Coldiretti di Reggio Calabria Pietro Sirianni, dalla cui interlocuzione è stato possibile attivare tale fornitura alle aziende. Il nostro Comune e tutto il comprensorio, aggiunge il Sindaco Penna, ha ancora addosso le tremende ferite causate dagli incendi e per tante realtà imprenditoriali, ciò può significare anche la morte definitiva con tutte le annesse conseguenze sociali ed economiche.

Non ce lo possiamo permettere! Occorre mantenere viva e costante l’attenzione sull’area Grecanica e su tutte quelle comunità che hanno subito gravi danni da questa incredibile e criminale stagione di fuoco. Il tempo della solidarietà e delle buone intenzioni è già terminato. Adesso servono risposte concrete per un territorio che già prima di questi terribili eventi, era alle prese con una condizione di ritardo e, in alcuni casi, di vero e proprio abbandono”.

“Far ripartire il tessuto produttivo è uno dei principali obiettivi ai quali stiamo lavorando con grande attenzione”, aggiunge l’Assessore Metropolitano Marino, “in stretta collaborazione con le associazioni di categoria e gli stessi operatori del settore agricolo. Non c’è un minuto da perdere perché per queste realtà la messa in sicurezza del territorio, la tutela del patrimonio naturale e l’attivazione di misure di sostegno economiche, rappresentano la base essenziale per una pronta ripartenza e la garanzia di poter continuare ancora ad investire e creare sviluppo nel nostro territorio. La Città Metropolitana sta operando in questa direzione e continuerà a seguire da vicino queste comunità e gli imprenditori del comparto agricolo”.