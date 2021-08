Coronavirus – La Regione istituisce la zona rossa ad Africo

Da oggi, sabato 7 agosto, fino a martedì 17, Africo sarà zona rossa. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Spirlì. Nel territorio comunale vi sarebbe una elevata incidenza, «con 52 casi confermati attivi dei quali il 92% registratisi negli ultimi 6 giorni, su una popolazione di circa 3300 abitanti». L’ordinanza firmata da Spirlì ricorda anche che «nella Regione Calabria, negli ultimi quattordici giorni i valori di incidenza per 100.000 abitanti sono più che raddoppiati, raggiungendo quota 46 con trend in ulteriore ascesa ed è in risalita anche il tasso di positività»