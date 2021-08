Continuano gli appuntamenti del Festival Internazionale del Jazz “Rumori Mediterranei”

Dopo l’apertura di giorno 22 agosto con “Aperibook – Incontro con l’autore”, la gastronomia e il concerto del “The virtue of ignorance trio”, il Festival internazionale del Jazz “Rumori Mediterranei” è proseguito giorno 23 con il Mediterranean Jazz Sextet e il Matteo Mancuso Trio. I due concerti della sezione “Next Generation Jazz” sono stati molto apprezzati dal pubblico del Teatro al Castello di Roccella Jonica e salutati con convinti applausi.

Oggi, 24 agosto, alle ore 21.15 toccherà all’Agea Project, un gruppo di giovani dell’Accademia del Jazz di Siena, e alle 22.30 alla “Rockella Jazz Power Band” che presenterà in prima assoluta la produzione originale del Festival “From Newport to Knebworth”, una rivisitazione di cover eseguite nei più famosi festival del mondo. Prima dei concerti, alle ore 19.45, ultimo appuntamento con “Aperibook”, l’incontro dedicato ai libri.

Domani, 25 agosto, a Roccella tornerà Noa con il suo percussion trio. Il concerto della cantante israeliana, in programma alle ore 22.30, suggellerà un lungo rapporto di amicizia con Rumori Mediterranei che la fece esordire nel 1994. La sua esibizione sarà preceduta, alle 21.15, da una performance dell’AJS Quartet, una formazione albanese che presenterà un suo progetto di jazz balcanico per la prima volta in Italia.

Il Direttore Artistico

Vincenzo Staiano

Info su https://www.roccellajazz.org/