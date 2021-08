Cinquefrondi (Rc) – Dimostrazione sport paralimpici aspettando Tokyo 2020

“Diversamente abili non significa rinunciare allo sport”, questo è il nome del progetto che Aida Onlus sta portando in tutta la Calabria.

Un progetto studiato per agevolare l’inserimento dei ragazzi diversamente abili nel mondo dello sport paralimpico. Saremo il 19 agosto a Cinquefrondi e il 21 sul lungomare di Roccella Jonica. “Le date scelte non sono casuali” – sottolinea il Presidente Aida Reno Insardà – “ma ben individuate, perché coincidono con il debutto delle paralimpidi di Tokyo 2020 la cui cerimonia di apertura è prevista per il 24 agosto e che vedono tra le protagoniste la nostra atleta e vice presidente Enza Petrilli campionessa di tiro con l’arco”.

È un progetto sostenuto da Fondazione Vodafone e Fondazione con il Sud con il supporto dei partner ASD Giovani e tenaci, della Fondazione Santa Lucia di Roma e la Sudtrek. Saranno due serate all’insegna delle forti emozioni, ci saranno come testimonial e tecnici Clara Podda (campionessa paralimpica di tennis tavolo), Andrea Pellegrini (campione paralimpico di scherma), l’atleta di casa Giuseppe Luciano per il tiro con l’arco (per Asd Aida), il dottor Carmelo Nicotera, il dirigente accompagnatore ASD Giovani e tenaci Pierpaolo Boria, Carlo di Giusto responsabile sport della Fondazione Santa Lucia e Maurizio Villari, Presidente Unitalsi e Avis di Roccella Jonica che ha coordinato l’organizzazione sul territorio.

Un ringraziamento particolare ai sindaci Michele Conia e Vittorio Zito per l’ospitalità nelle rispettive cittadine e per il supporto logistico.