Bilancio Enti locali, Siclari (FI): “Necessaria la proroga del termine per l’approvazione del bilancio”

“Come chiesto da più parti e da ultimo anche dal Partito Democratico nella persona dell’On. Boccia, il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali deve essere prorogato, vista la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha imposto un’interpretazione più rigida del Fondo anticipazioni di liquidità e del Fondo crediti dubbia esigibilità, mettendo in disavanzo tutti gli enti locali”.

Lo afferma il senatore Marco Siclari. “Unitamente alla proroga serve un concreto aiuto finanziario per tutti gli enti locali per evitare situazioni distorsive ed ingiuste per le quali gli enti in predissesto ed in dissesto vengono finanziati ed invece gli enti più virtuosi vengono abbandonati. ha così concluso il senatore azzurro capogruppo in commissione salute”.