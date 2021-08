Ancora una volta l’Inner Wheel al servizio dell’arte e della Calabria

Metti una location spettacolare, un artista innamorato del Mediterraneo e dei suoi miti, la voglia di realizzare qualcosa di innovativo… e il gioco è fatto.

Che dire della mostra che l’artista Silvio Vigliaturo, calabrese di origine, ha voluto realizzare nello splendido scenario del Castello Ruffo di Scilla se non che ogni scultura, ogni opera, parla al cuore dei visitatori riempiendolo di ammirazione?

Splendide opere d’arte in vetro fuso, che rappresentano il Mediterraneo e i suoi miti, ma anche il bruciante paesaggio calabro, con i suoi alberi di ficodindia e il mare azzurro e cangiante, in cui si intravvedono sirene e figure umane, creature misteriose metà uomo e metà animale, donne madri e soldati a guardia della fortezza.

Le sculture, semoventi e snodate, catturano la luce del sole con colori diversi nei diversi momenti della giornata, perfettamente inserite nello scenario superbo del Castello Ruffo: ed ecco una figura che occhieggia attraverso una feritoia, o le onde del mare che illuminano le segrete del Castello.

E poi gli antichi miti rivisitati, figure antropomorfe in cui l’antico si mischia al contemporaneo, il tutto sparso nel Castello nelle sue inquadrature più suggestive.

Attraverso la sapiente guida dell’architetto Giuseppe Cotroneo le socie dell’Inner Wheel di Reggio Calabria, accompagnate dalla loro presidente Irene Catanoso, hanno avuto modo di ammirare le opere e lo straordinariocontesto.

Un plauso all’Inner Wheel reggino che ha voluto sponsorizzare l’evento, apprezzandone la valenza culturale e l’importanza che esso ha per il territorio.

E un invito a visitare questa particolarissima mostra che come calabresi ci onora e ci rende orgogliosi della nostra terra.