A Gioia Tauro la presentazione del libro di Nicola Gratteri

L’Amministrazione comunale gioiese, che sin dall’insediamento, ha immaginato di potere ospitare a Gioia Tauro il Procuratore Gratteri, è particolarmente lieta che l’incontro sia coinciso con la presentazione di questo libro, persuasa che si tratti di un testo che in contesti sociali pervasi dalla criminalità organizzata sia oltremodo fondamentale per offrire esempi e spunti di riflessione concreti, che possano essere linfa fertile per la diffusione ed il rafforzamento dei valori civili nei ragazzi, oltre che stimolo per riflessioni consapevoli che chiamino a responsabilità gli adulti e la società civile.

L’incontro inizierà con i saluti istituzionali del sindaco della città pianiggiana, Aldo Alessio, cui farà seguito l’allocuzione dell’assessore comunale alla cultura e pubblica istruzione Carmen Moliterno e successivamente si darà luogo alla presentazione del libro, mediante un dibattito moderato dalla giornalista Paola Bottero .

L’evento, che prevede la presenza delle massime autorità militari e civili della Città ed un importante afflusso di pubblico, è organizzato nel rispetto delle misure precauzionali in materia di contenimento del COVID–19.