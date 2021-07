Volge al termine la decima edizione del “Play music festival RC”, organizzato dall’associazione Soledad, con la direzione artistica di Alessio Laganà.

Un mese di musica per respirare libertà e divertimento. Un festival che guarda alla nuove generazioni, ai nuovi linguaggi e che coniuga proposte internazionali con quelle di giovani talenti del Sud.

E questo è proprio il caso del Concertone di chiusura: il 4 agosto 2021 al Parco Ecolandia con DAVIDE SHORTY & Straniero Band + in apertura l’esibizione della band del cantautore Romano RBSN aka Alessandro Rebesani. organizzato in collaborazione con C.O.M.E.S.”

DAVIDE SHORTY voce soul con sonorità jazz e rap, formatosi musicalmente nei sobborghi di Londra, dove la cultura Hip Hop è molto forte, ha avuto modo di affinare la sua scrittura e il suo flow e entrare nell’Universo della Black Music. Tornato in Italia, dopo una lunga gavetta e centinaia di concerti on the road, ed apprezzamenti unanimi dalla stampa di settore, si è classificato finalista ad XFactor 2015 nella squadra di Elio e le storie tese. E nel 2021 è stato finalista al Festival di Sanremo sezione giovani, con il brano “Regina” che gli permette di vincere i premi “Dalla” “Iannacci” e “Lunezia” conferitigli all’interno della Kermesse sanremese da Stampa e Siae.

Ma ciò che rende speciale il concerto di DAVIDE SHORTY è che si tratta di un progetto musicale tutto “Made in sud”: Davide Shorty è nato e vive a Palermo. Al suo fianco merita una particolare menzione Emanuele Triglia, bassista di Reggio Calabria, ormai affermato a livello internazionale come strumentista e producer, che torna a suonare dopo tempo nella sua città da professionista, con un progetto che lo rappresenta artisticamente. Claudio Guarcello alle tastiere anch’egli di Palermo e Davide Savarese napoletano doc alla batteria.

Ad aprire il concerto di SHORTY, la band dell’artista Soul romano RBSN aka Alessandro Rebesani. Cresciuto con il Traditional Folk, si avvicina al Jazz e Soul divenuti poi fondamenta di un personalissimo percorso artistico, che ormai vede Alessandro come uno degli artisti emergenti più talentuosi della scena Italiana. Una lunga permanenza a Londra e collaborazioni con realtà come TATE , l’etichetta Tight Lines e il format Sofar London, lo vedono emergere nella scena nu-jazz internazionale. Alla batteria insieme a Rebesani ci sarà il giovane reggino FEDERICO ROMEO, altro talento della nostra città.

Concludendo, il 4 agosto al Parco Ecolandia sarà una serata fresca e musicalmente incentrata su nuovi linguaggi musicali che tanto piacciono ai giovani, ma che per le affinità con il jazz e il soul, sarà molto gradevole anche per un pubblico più adulto e mainstream. E soprattutto farà risaltare il livello artistico che i musicisti del Sud e della nostra città stanno esprimendo a livello Internazionale.

I Biglietti sono acquistabili presso: La Bottega della Musica RC, Pizzeria Lievito RC, Hotel Medinblu RC.

On line sui circuiti: www.inprimafila.net – https://www.diyticket.it