Villa San Giovanni – Parte il Centro Estivo Comunale

“E…state con noi”: Parte il Centro Estivo Comunale

L’Amministrazione comunale e il Settore Affari Generali anche

quest’anno hanno inteso come prioritario il sostegno alle famiglie attraverso la

predisposizione di un Centro Estivo per attività ricreative, di animazione di tutoraggio

scolastico e accompagnamento alla lettura al fine di promuovere spazi di incontro e

di socializzazione, per valorizzare le capacità extracurricolari dei

bambini e per dare un aiuto concreto ai genitori che lavorano, durante la

sospensione delle attività didattiche.

I 25 bambini che partecipano alle iniziative, individuati tramite un

avviso pubblico, hanno un’età compresa dai 3 agli 8 anni e frequentano

l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, le attività del centro si svolgono presso

il parco Masci e sono previste delle uscite con spostamenti in scuolabus.

Il centro ricreativo prevede delle attività e laboratori

multi-didattici quali:

tutoraggio scolastico, laboratori creativi e manuali, animazione alla lettura,

attività motoria e sviluppo delle capacità di coordinazione, sport e

giochi di squadra, passeggiate all’aria aperta e presso i parchi della città.

Il progetto si compone, inoltre, di una seconda fase “Aspettando

l’inizio della scuola” che si terrà dal 25 agosto fino all’inizio della scuola

per consentire un aiuto ai genitori che rientrando a lavoro hanno difficoltà a gestire

le attività ricreative dei loro bimbi prima che abbia inizio l’anno Scolastico.

Il Sindaco FF Dott.ssa Maria Grazia Richichi da sempre attenta alle

Politiche per la Famiglia esprime piena soddisfazione per la predisposizione di

questo ​ utilissimo strumento a costo zero per le famiglie, che impegnate nelle

attività lavorative, spesso si trovano in difficoltà in concomitanza del

periodo di sospensione delle attività scolastiche. Le politiche per la famiglia

non possono prescindere dall’attenzione ai bimbi ed ai loro irrinunciabili spazi

di gioco e per questo il Comune sta predisponendo dei progetti attingendo ai fondi

Regionali all’uopo previsti.

Si ringrazia per il lavoro svolto gli uffici Politiche Sociali e

Affari Generali e i volontari coinvolti che hanno predisposto le attività necessarie per

far partire questa splendida iniziativa.