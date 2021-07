Una Gita a….. Caulonia / San Nicola

Caulonia è un borgo antico di collina a 300 mt. di altitudine, il vasto territorio del comune parte dal mare, passando per zone collinari, fino a toccare i monti delle Serre.

Nel comprensorio sono visibili quattro porte medievali della cinta muraria: Porta Sant’Antonio o del Salvatore, in arenaria; Porta Pusterla, collegata alle mura del castello, in pietra e mattoni; Porta Amusa, la porta degli orti e della strada lungo il fiume Amusa; Porta Allaro, la più piccola, in pietra e mattoni, rivolta verso la costa sulla via del fiume Allaro e sulla sua foce.

La via più importante del centro storico è intitolata a Vincenzo Niutta (dotto illustre Castelveterino dell’800) mentre le piazze storiche di Piazza Mese, Piazza Seggio e Piazza Baglio, corrispondevano rispettivamente al centro religioso, politico e commerciale del paese.

La più importante manifestazione culturale/musicale è il Kaulonia Tarantella Festival, che da un decennio, alla fine di agosto riesce a richiamare nel piccolo borgo, migliaia di persone provenienti da ogni parte d’ Italia, grazie anche all’organizzazione di corsi e seminari inerenti il tipico ballo tradizionale calabrese.

Da visitare: la Chiesa dell’Immacolata e delle Anime del Purgatorio (detta anche del Carmine), la Chiesa del S.S. Rosari, la Chiesa Matrice che si trova nella piazza principale del paese piazza Umberto I, detta anche piazza “Mese”.

Il monumento più importante è il Castello medievale di Castelvetere, fondato nel XI sec. nel 1863 Castelvetere assume il nome di Caulonia.









Da non perdere i quattro Monasteri: Monastero di Santa Maria di Prima Luce, Monastero della SS. Annunziata, Monastero della Madonna del Carmine e il Monastero di Santa Maria di Valverde.

Non distanti dal centro del paese, si trovano “Le cascate di San Nicola” alte 100 mt, posto incantevole, balneabile, nel mezzo delle montagne, in riva alla fiumara Allaro; luogo ideale per chi ama la natura ed il relax.