Una gita a…Badolato

Badolato è un antico borgo medievale posto ai piedi del Parco Regionale Naturale delle Serre Calabresi. Un balcone naturale affacciato sulla fantastica Costa Ionica, con un territorio caratterizzato da quattro dimensioni naturalistiche: mare e spiaggia, collina e borgo, campagna e fiumare, montagna con lago e cascate.

Conosciuto oggi come il “Borgo degli artisti e degli stranieri”, per via della presenza turistica di ospiti stranieri e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, Badolato è divenuto famoso negli anni per la famosa provocazione mediatica “Badolato paese in vendita” (1986/1988) e per la straordinaria esperienza di ospitalità ed ai migranti Kurdi (1996/1997/1998) con progetti di seconda accoglienza a richiedenti asilo e rifugiati politici ancora in corso.

Badolato è un microcosmo di globalizzazione sostenibile, una piccola destinazione turistica di respiro nazionale ed internazionale, per tanti una vera e propria destinazione umana scelta per il lento vivere tipicamente mediterraneo, con formule di turismo eco-culturale ed esperienziale da vivere tutto l’anno e con il suo sistema di “Paese Albergo – Ospitalità Diffusa” con diversi servizi turistici convenzionati e con una integrazione Borgo/Mare.

Vanta diversi chilometri di litorale con spiagge bianche e lunghe, con tratti di spiaggia libera e con diversi stabilimenti balneari, ideali per famiglie con bambini e per gli amanti della natura e del relax. Luogo ideale per vacanze rigeneranti e d’altri tempi, dove non mancano le occasioni per vivere esperienze conviviali e culinarie di qualità o praticare sport, attività di outdoor, escursioni in barca o subacquee, trascorrere momenti di svago o effettuare tour alla scoperta dell’autenticità dei luoghi e della sua comunità locale.

A 5 km dal mare, poggiato a guisa di sella su una collina di roccia, è ubicato l’antico centro storico di Badolato che mantiene ancora intatto il suo antico impianto urbanistico medievale, con il suo dedalo di viuzze strette, slarghi e scorci panoramici-paesaggistici e con il suo notevole patrimonio artistico-culturale. Già dal belvedere di Piazza Castello, – luogo in cui è possibile anche parcheggiare, soffermarsi a bere qualcosa al bar, fare aperitivo o trascorrere una deliziosa cena all’aria aperta nei vari ristoranti tipici vicini, – è possibile ammirare parte del fascino del borgo e del paesaggio tra cielo, vallata e mare.