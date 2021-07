Strisce blu su via Aspromonte e Parco Canonico, l’assessora Mariangela Cama: “No ad una visione miope sul futuro della città”

commercianti del quartiere. Inoltre, via Aspromonte e Parco Canonico, per ampiezza, bellezza dei luoghi e posizione rientrano in una progettualità più ampia rispetto alla quale l’amministrazione punta a mantenerli come snodo decisivo per il decongestionamento del traffico urbano nel centro storico. Ed in questo quadro è da precisare inoltre che fino ad oggi in quell’area non sono mai esistiti parcheggi ad uso esclusivo del personale della Polizia di Stato, così come non esistono stalli esclusivi per tanti altri uffici pubblici presenti in Città. Il piano di razionalizzazione dei parcheggi dunque non toglie alcun diritto a nessuno, atteso che anche prima non era previsto un utilizzo esclusivo di quegli spazi”.

“Infine – ha concluso l’assessora Cama – lascia perplessi anche la circostanza lamentata dal Siulp secondo cui nessuna interlocuzione o confronto sia intervenuto sul punto in questione. L’amministrazione, infatti, si è sempre rapportata, con tutti gli attori sociali del territorio, assumendo un profilo di ampia apertura e dialogo come sta avvenendo, proprio in queste settimane, con altrettante organizzazioni sindacali del pubblico impiego, impegnate a gestire i bisogni dei propri lavoratori le cui attività ricadono nella medesima zona operativa dei tesserati Siulp. Nello specifico, si tratta di analisi e valutazioni che, tutte insieme, saranno oggetto di prossima discussione in giunta, al fine di valutare l’estensione ad ulteriori convenzioni relative alle aree di sosta a pagamento”.