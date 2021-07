Soccorsi 95 migranti a Roccella Jonica

95 migranti di varie nazionalità sono stati soccorsi ad oltre cento miglia dalla costa calabrese di Roccella Ionica dalla Guardia costiera. Tra loro anche 25 donne, di cui una incinta, e 16 minori.

I migranti erano a bordo di un peschereccio con i motori in avaria. Al loro arrivo in porto sono stati assistiti e sottoposti a tampone molecolare e quindi sistemati nel centro di prima accoglienza situato in una struttura del Comune di Roccella Ionica gestito dalla locale sezione della Protezione civile. Con quello di oggi salgono ad 11 gli sbarchi nella Locride nell’ultimo mese e mezzo. (ANSA).