Siclari (Fi): “Plauso al dott. Di Palma per iniziativa giusta e nobile. Mi impegno affinchè diventi legge”

L’iniziativa assunta dai Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria si muove nel segno della perdita del beneficio del reddito di cittadinanza per quei genitori che non fanno frequentare ai propri figli la scuola. Si tratta di un’ottima iniziativa che deve essere estesa a livello nazionale. Proporrò quindi una modifica espressa della legge istitutiva del reddito di cittadinanza che preveda la decadenza immediata dal beneficio per chi non fa adempiere ai bambini l’obbligo scolastico ed alla prima occasione utile depositerò uno specifico emendamento in tal senso che permetta di accelerare i tempi. La scuola e l’istruzione sono le prime e più importanti armi che abbiamo contro le devianze, la delinquenza e le mafie. Ha così concluso il senatore azzurro capogruppo in commissione salute