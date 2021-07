Si rafforza la rete associativa Con i minori e le famiglie. Chiesti ai candidati Impegni per una legge regionale su famiglia e natalità

Preoccupazione, ma anche volontà di raccogliere la sfida del disagio minorile e delle povertà educative in Calabria, questo l’impegno assunto dalle ventisei associazioni che hanno aderito alla rete associativa Con i minori e le famiglie e che hanno tenuto in webinar una assemblea per decidere l’ agenda di lavoro per i prossimi mesi. Un cartello variegato che comprende associazioni che operano a livello nazionale come Save The Children, Unicef, Libera, Forum associazioni familiari, Unione Camere Minorili, CSI Arci, assieme ad altre fortemente radicate nel territorio regionale. Tre gli obiettivi prioritari fissati dal coordinamento, l’elaborazione di un testo da proporre al nuovo consiglio regionale per una legge che intervenga sul tema della famiglia e della natalità con un impianto normativo snello, con obiettivi perseguibili e una adeguata copertura finanziaria, la stipula di protocolli di collaborazione tra la rete e i Tribunali per i Minorenni di Reggio e Catanzaro per avviare una azione congiunta di tutela dei diritti dei minori, la sperimentazione di patti educativi in tutto il territorio regionale tra associazioni, istituti scolastici, enti locali e ASP , magistratura minorile e forze dell’ordine. Gli interventi di don Giacomo Panizza della comunità progetto sud, Antonio Mondera e Merilisa Lo Giudice del forum delle famiglie, Angelo Polacco, Raffaele Figliano e Giuseppe Marino delle camere Minorili, Mario Nasone di Agape, Cristina Ciccone della Coop res Omnia, don Ennio Stamile di Libera,hanno espresso preoccupazione per lo scenario che si è aperto con la pandemia che avrà effetti drammatici anche nel lungo periodo, con una calabria che con l’emergenza coronavirus si è scoperta ancora più debole soprattutto per le fragilità del suo sistema sanitario e di Welfare come è stato certificato anche dai testi Invalsi che hanno evidenziato che l’istruzione al Sud resta un’emergenza, con una situazione incredibile, diremmo quasi drammatica per la Calabria che è stata relegata all’ultimo posto tra le regioni come acquisizione di competenze da parte degli studenti calabresi. Per questo la rete associativa ritiene urgente che il nuovo Governo regionale si doti di strumenti di studio e ricerca come l’osservatorio