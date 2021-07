La Scuola Basket Viola non si ferma, anzi rilancia e riparte: dal 19 al 24 luglio, infatti, alla presenza di nomi di altissimo profilo come i coaches Benedetto, Mecacci, Barilla e gli altleti Lupusor, Carnovali, Fabi, la Sbv organizza una settimana di alta scuola e formazione individuale sotto la guida di allenatori e giocatori professionisti.

Per info e prenotazioni è possibile contattare

Gaetano 3441481887

Carlo 3397941045

Enza 3207086443

Giuseppe 3450578108