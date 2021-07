Sanità Calabria, Cinzia Nava: “Strutture impossibilitate ad operare”

Come Presidente della Commissione regionale delle pari opportunità per la Regione Calabria ricevo in questi giorni, oltre a leggere sulla stampa, segnalazioni da parte di strutture sanitarie che lamentano di non poter operare a favore delle persone malate, richiedenti delle specifiche prestazioni mediche, perché in attesa dell accreditamento da parte della Regione, o in attesa di una presa d atto, se esse stesse hanno apportato delle modifiche alla loro forma giuridica o denominazione.

Il diritto alla salute è un diritto sancito dalla nostra Costituzione all art.32, ed è un diritto dell individuo che non deve trovare alcuna limitazione a ricevere le prestazioni sanitarie dovute.

Siamo a conoscenza, purtroppo con rammarico, che in Calabria la Sanità rappresenta un problema ormai da anni, ma il cittadino calabrese non deve subire e sopportare degli atteggiamenti che lo pongono in una posizione diversa rispetto ad un cittadino di una altra Regione. Pari opportunità vuol significare dare le stesse opportunità a tutti

È di questi giorni la nomina del dirigente del Dipartimento Tutela della Salute della nostra Regione e confido che possa con pazienza e professionalità che lo contraddistinguono mandare avanti ” le pratiche” che giacevano indisturbate ma abbandonate in questi mesi e che, dopo una accurata esamina, possono permettere alle strutture di occuparsi dei malati.

Non ci può essere alcuna motivazione che impedisca l esame delle pratiche dato che si tratta di strutture che con il loro operare garantiscono la vita.

Presidente Crpo Calabria

Cinzia Nava