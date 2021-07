Roccella Jonica – La salute in piazza, visite dermatologiche gratuite

“La salute in piazza”, tre giorni dedicati alla dermatologia.

Il 2, 3 e 4 agosto presso Largo Colonne Rita Levi Montalcini a Roccella Jonica, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria insieme alla Dermatologia del GOM (Grande Ospedale Metropolitano), si propongono di sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche inerenti al mondo della salute e della sanità. Un percorso di avvicinamento tra la classe medica ed i pazienti, con appuntamenti e confronti fuori da ambienti strettamente sanitari. Una formula di dialogo atta ad alimentare le conoscenze e le comprensioni di tematiche di salute quanto mai attuali. L’idea è quella di creare dei veri e propri “talk” in piazza di fronte ad un pubblico eterogeneo in cui si possa fare evincere in modo semplice ma efficace la necessità di attenzioni ad alcune patologie di più comune riscontro. Agli incontri, moderati dal giornalista Raffaele Mortelliti, prenderanno parte professionisti del settore settore e docenti universitari. Un programma ricco ed interessante che coinvolgerà il responsabile scientifico, dottoressa Giovanna Malara, il commissario straordinario del GOM ing Iole Fantozzi, il professor Giuseppe Micali dell’Università di Catania, la professoressa Gabriella Fabbrocini dell’Università di Napoli, i professori dell‘ Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Araniti, Giovanni Spampinato, Mariateresa Russo ed i dottori Pietro Tarzia, Francesco Cusano ed Antonino Musarra.

Durante la tre giorni, presso lo stand Rilastil, a partire dalle ore 18,30 ci sarà l’incontro con l’esperto dermatologo che affronterà il tema dell’importanza della fotoprotezione per la prevenzione dei tumori della pelle. Sono inoltre, previste consulenze dermatologiche gratuite con eventuale mappa dei nei. Con speciale apparecchiatura della 3D Medical.

Per prenotare subito la visita specialistica gratuita basta contattare il numero di telefono 3714346377.