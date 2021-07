Riparte “Taste Experience Calabria”, 10 tappe nella Calabria a km0

Quante e quali sono le tradizioni e le tipicità enogastronomiche della nostra regione? Quante bellezze, sotto ogni punto di vista, racchiude il nostro territorio? Ecco allora “Taste Experience Calabria” – viaggio nella Calabria a Km0, giunta alla sua seconda edizione, organizzata dall’associazione Km0” finanziato dalla L.R ,13/85 della regione Calabria – un progetto che nasce dall’esigenza di soddisfare una domanda turistica sempre più importante relativa ad esperienze da vivere in Calabria; terra che ha moltissimo da offrire e raccontare, con un patrimonio storico e ambientale inestimabile, da rivivere attraverso la visita fisica nei luoghi di produzione delle eccellenze, ma anche attraverso i valori immateriali raccontati nelle storie che sono parte integrante di questo progetto.

Il punto di forza del turismo esperienziale così immaginato è innanzitutto la sostenibilità che si traduce in percorsi a piedi, visite ai luoghi di produzione delle eccellenze (campi coltivati, vigneti, allevamenti e aziende) e conoscenza delle tradizioni e tipicità locali dalla voce dei protagonisti.

Lo scopo è quello di promuovere un circuito virtuoso, volto a rilanciare il nostro territorio, utilizzando come attrattori turistici regionali il ritorno all’identità ed alla terra nei suoi aspetti più intimi, nei suoi valori storici e di tradizione.

La seconda edizione della Taste Experience Calabria prevede un percorso di dieci tappe che attraverseranno, in lungo e largo, tutta la Calabria da luglio fino a settembre. Un calendario di eventi programmati nelle diverse province tra aneddoti, storie e racconti. La prima sosta, immancabile, è quella del Bergamotto. Il 25 luglio è prevista la visita al Museo del bergamotto di Reggio Calabria, con lo show cooking della Maccaroni Chef Academy di Corrado Rossi ed il piatto “dal Pollino allo Stretto”, in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Bergamotto e dell’Accademia del bergamotto. E non mancheranno le lezioni di cucina presso il Museo del Cibo.

La seconda tappa è invece dedicata al vino: Archeo-Vino28 luglio 2021 con visita dell’Azienda Archeo enologica di Francesco Gabriele Bafaro, sempre con showcooking – wine taste e abbinamento cibo/vino e storytelling.

Terzo appuntamento con la ‘Nduja di Spilinga, il 2 agosto 2021. Visita al borgo di Spilinga – incontro con i produttori di ‘Nduja di Spilinga, degustazioni e showcooking presso lo “Nduja Village”, lezioni di “cucina 3.0” con la partecipazione di chef professionisti. Quarto incontro ufficiale con il Pecorino del Monte Poro, 3 agosto 2021. Prevista visita alle aziende produttrici di pecorino e delle stalle; tour “dalla terra alla tavola” alla scoperta della produzione del Pecorino del Monte Poro, degustazioni, storytelling, showcooking e wine taste. Trekking negli allevamenti.

Altre tappe previste, infine, con i Pescatori di Bagnara, Sardella di Cirò Marina, Patata della Sila, Transumanza, Fagiolo Poverello di Mormanno e Zafarana di Tortora.

Per informazioni e prenotazioni, in rispetto di tutte le ultime misure anti-Covid, occorre obbligatoriamente inviare una mail a

“km0.ruralitadautore@gmail.com”

oppure telefonare al numero di telefono +393205734613