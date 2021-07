Reggio Calabria – X Edizione – Premio “Scatti di valore”: premiati gli studenti del “Panella – Vallauri”

A conclusione dell’anno scolastico si è svolta la Premiazione degli studenti vincitori della X Edizione del Concorso fotografico “Scatti di valore”, organizzato dal Centro Servizi del Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria.

Il Dirigente Scolastico dell’ITT Panella Vallauri, Prof.ssa Anna Nucera, ha accolto presso l’Aula Magna dell’Istituto i referenti del CESVOL di Reggio Calabria, promotori del Concorso, Dott.ssa Orsola Foti, Consigliera CSV, Dott. Giuseppe Pericone, Direttore CSV, la Sig.ra Maria Grazia Manti, referente percorsi scuola e volontariato CSV, gli studenti delle classi 3AG e 4AG della sezione di Grafica e Comunicazione e le studentesse del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”.

L’intervento di apertura della premiazione della Dirigente prof.ssa Anna Nucera è stato rivolto con grande emozione esaltando la presenza dei convenuti presso l’istituzione scolastica, dopo un anno che ha visto buona parte dei discenti seguire il percorso didattico tramite la didattica a distanza, con l’auspicio che questo momento possa far presagire un ritorno di tutti i protagonisti del mondo della scuola alle attività educative e culturali in presenza. La Dirigente ha precisato che comunque è stata intensa l’azione didattica svolta con gli studenti, l’interazione degli stessi con i docenti ha fatto sì che buoni risultati siano stati ottenuti attraverso le metodologie adottate alle tipologie di comunicazione tramite le piattaforme istituite allo scopo. La partecipazione alle iniziative concorsuali degli allievi è una prova di apertura al mondo reale, ragione di acquisita consapevolezza sugli aspetti contemporanei e progettualità nel proporre pensieri, contenuti da divulgare e condividere per essere protagonisti attivi.

Gli studenti, coinvolti nel percorso di sensibilizzazione ai valori del volontariato e della cittadinanza attiva, coordinati dalle docenti Concetta Anna Leone, Agnese Larosa, Valeria Leuzzi e Manuela Turano, hanno espresso i loro pensieri abbinandoli ad uno scatto fotografico che potesse far riflettere sugli aspetti che caratterizzano la vita attuale e le dinamiche dei rapporti sociali. L’attività concorsuale finalizzata allo scatto fotografico è cominciata nel mese di aprile con un interessante incontro online con la signora Maria Grazia Manti, referente dei percorsi scuola e volontariato CSV e promotrice delle attività del volontariato nelle scuole. In questa occasione gli studenti hanno potuto ascoltare la poesia Considero valore di Erri De Luca, svolgere un dibattito con i docenti e proporre i loro pensieri.

Il Premio è stato conferito a Fabrizio Malara della classe 3 AG per la fotografia dal titolo “Considero valore immaginare un mondo migliore” con la seguente motivazione “Nello stesso istante in cui immaginiamo il mondo come non è e come potrebbe essere, stiamo già iniziando a cambiarlo. Uno scatto originalissimo e magistrale, in cui la presa di coscienza non è sterile lamentela e denuncia, ma atto generativo che ha in sé tutta la potenza anticipatoria, visionaria e rivoluzionaria della meraviglia”. Una menzione speciale è stata conferita a Salvatore Spinella della classe 3AG per la fotografia dal titolo “Considero valore tenere accesa la fiamma della speranza “ con la motivazione “Non semplicemente finchè c’è vita c’è speranza, bensì se c’è impegno, se c’è energia, se c’è partecipazione, allora c’è speranza: questo sembra dirci l’opera menzionata. Un monito ed una esortazione ad essere costruttori ed alimentatori di speranza, perchè di essa più che mai abbiamo bisogno e perché essa è un bene che si nutre dei gesti di ognuno di noi”.