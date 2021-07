Reggio Calabria – William Wordsworth tema del prossimo incontro del Cis della Calabria

Mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro San Giorgio, chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria nell’ambito del Ciclo di Letteratura mondiale di lingua Inglese “La natura e lo stupore dell’artista” promuove il primo incontro Wordsworth. Aprono la manifestazione gli interventi di don Nuccio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso, chiesa degli artisti di Reggio Calabria, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Introduce il tema della conversazione Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Con il contributo di slides, relazionerà Silvana Comi, docente di Lingua e Letteratura Inglese, Componente del Comitato Scientifico del Cis. William Wordsworth (1770-1850), con le sue poesie si distingue come il più grande poeta della natura. Per lui la natura ha avuto quasi un ruolo genitoriale. La sua “nuova” concezione della poesia si forma dalla fusione del mondo interiore del poeta con quello esterno. Le Lyrical ballads, scritte insieme al poeta Coleridge sono un punto fondamentale nella letteratura inglese, e sono un primo e importante contributo alla nascita del movimento letterario del Romanticismo inglese. Wordsworth compone la maggior parte delle sue più grandi poesie a Dove Cottage. Il villaggio di Grasmere, nel centro del Lake District, con i suoi stupendi paesaggi sono fonte ispirazione per i suoi versi migliori. Pubblica nel 1814, “The Excursion”, il poema considerato dalla critica militante il suo più grande lavoro. Nel 1843 viene insignito del titolo di poeta laureato. Muore a Rydal Mount nel 1850 all’età di 80 anni.