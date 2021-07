Reggio Calabria – “Una filosofa dalla Spagna: Maria Zambrano” prossimo incontro del CIS

Lunedì 12 luglio 2021, alle ore 17:45, nel giardino della Villetta “De Nava” di Reggio Calabria, proseguono gli incontri del Cis inseriti nel cartellone dell’”Estate reggina 2021”, con la tavola rotonda di filosofia: Una filosofa dalla Spagna: Maria Zambrano. Dopo i saluti istituzionali, interverranno al dibattito: Gianfranco Cordì, docente di filosofia; Franco Iaria, scienze politiche, saggista; Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici; Emilia Serranò, docente di filosofia. La tavola rotonda dei componenti del comitato scientifico del Cis cerca di approfondire l’analisi del pensiero filosofico di Maria Zambrano (Vélez-Malaga, 1904 – Madrid 1991) che con le sue opere ha dato un forte contributo al pensiero della filosofia morale. Infatti, per la Zambrano, la filosofia inizia col divino, con la spiegazione della quotidianità in rapporto a Dio. “La filosofia non è mai puro esercizio speculativo, ma esigenza profonda dell’essere alla ricerca di risposte vitali”.