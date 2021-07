Reggio Calabria – Tutto pronto per l’evento Sbarre in festa

Le Associazioni Innamorarsi di Sbarre e Kalabria 2001 presentano la terza edizione di “Sbarre in Festa” che si terra’ domenica 1 agosto a partire dalle ore 19.30 lungo la via Sbarre Centrali (tratto chiuso al traffico dal civico n 254 al civico 170, si raccomanda pertanto la cittadinanza di prestare attenzione ai divieti) evento inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2021. Animazione per i più piccoli a cura della Asd Space Party & Sport, balli caraibici con il Progetto Salsa del maestro Nino D’Amico, il Centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi animeranno il quartiere sin dalle ore 19.30. E dalle 21.30 il grande evento serale in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, lo spettacolo musicale “Viaggio Metropolitano” a cura dell’Associazione Kalabria 2001 di Marcello Alampi. A condurre la serata il noto presentatore reggino Marco Mauro.