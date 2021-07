Reggio Calabria – Stop a divieto di balneazione in 4 punti in città, 7 zone con qualità scarsa

“Ieri ho firmato un’ordinanza con cui ho revocato il divieto di balneazione in quattro punti cittadini. Da oggi, quindi, dopo parecchi anni, l’acqua del nostro mare torna balneabile a Gallico, Pentimele, Lungomare Falcomatà e Circolo Velico”.

Lo annuncia con un post su Facebook il Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà. “È il frutto – ha critto – delle attività messe in campo in questi anni con la chiusura di diversi scarichi abusivi, l’ammodernamento della rete fognaria ed i lavori di separazione delle acque bianche da quelle nere come nel caso del torrente Caserta che scaricava al Lido comunale”.

“È – ha proseguito – una buona notizia per tutti noi e per i nostri operatori turistici. Ma bisogna fare di più”. Chiaro il riferimento ad altre zone che non hanno avuto lo progresso”.

“Sono – ha spiegato – ancora sette le zone della città con scarsa qualità del mare”.

“Saremo contenti – ha chiarito Falcomatà – soltanto quando la città potrà candidarsi a ottenere la bandiera blu come in questi anni hanno fatto Roccella e Siderno. Per questo serve uno sforzo collettivo da parte di tutti, soprattuto in un momento di enorme sofferenza sul piano dei rifiuti. Ne usciremo insieme anche da questo, col lavoro e la programmazione”.

Sul sito del comune i sette tratti con scarsa qualità del mare nell’area urbana sono due tratti di Catona (indicati come Bar Reitano e Limoneto sul sito del Comune), Circolo Nautico, Lido Comunale Pontile Nord, Lido Comunale Pontile Sud, e 500 metri a Nord del Torrente Annunziata.

Questo lo stato delle altre zone: