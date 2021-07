Reggio Calabria – Sport e solidarietà, chiuso il Torneo Csi di Padel “Trofeo Nino Candido”

di Grazia Candido – Applausi, tanta commozione e il desiderio di mantenere vivo il ricordo e la gentilezza di un giovane reggino, diventato oramai figlio e fratello di un Paese intero. Si è chiusa ieri pomeriggio, presso il centro sportivo Padel Pietrastorta (dove si sono disputate le finali dei tornei livello intermedio e principianti), la prima edizione del Torneo Csi di Padel “Trofeo Nino Candido”, evento che ha coinvolto 30 squadre e quasi 100 atleti.



La manifestazione sportiva iniziata due mesi fa, è stata ardentemente voluta e organizzata dal maestro di Padel Csi Danilo Basile abile a coniugare la passione per questa nuova disciplina e la solidarietà, nel ricordo del giovane vigile del fuoco Nino Candido scomparso prematuramente il 5 Novembre del 2019 durante lo scoppio di un cascinale a Quargnento (in provincia di Alessandria).

Solidarietà e sport si legano per lasciare un segno indelebile sul territorio ma anche, dimostrare che, con piccoli ma importanti gesti, Reggio Calabria ha un cuore grande che batte per il prossimo.



“Parte delle tasse gara raccolte, saranno destinate per la riqualifica del parco ludico sportivo a Pellaro (Lungomare area PalaColorCsi) – ci spiega il dirigente Csi Paolo Cicciù -. La scelta del Comitato, concordata con la famiglia di Nino Candido, è stata quella di lasciare una traccia concreta di questa manifestazione promuovendo il tema del diritto al gioco per i più piccoli. Nel mese di Settembre, a Pellaro, sarà organizzato un pomeriggio di giochi e aperto ufficialmente lo spazio #Play curato e riqualificato grazie al torneo di Padel, Trofeo Nino Candido. Ringrazio gli arbitri del torneo, di fresca qualifica Csi, Domenico Stilo e Giuseppe Ferrante e il centro Sportivo Padel Pietrasorta distintosi ancora una volta, per la grande disponibilità e qualità della struttura e per aver contribuito alla buona riuscita della manifestazione”.



Il gioco di squadra è stato l’elemento vincente in questa grande sfida ma come per ogni competizione, a trionfare per il livello intermedio, la squadra Picofebert, seguita dal team Albatros. Nella categoria principianti, si è distinta la squadra Mr Guardiola mentre la medaglia d’argento è andata ai ragazzi “I perdenti”.

Chiuso un successo, si lavora a nuovi progetti: gli organizzatori si stanno impegnando alla realizzazione di un Campionato annuale di Padel programmato per Settembre-Ottobre e l’avvio dei corsi per maestro Padel Csi primo e secondo livello.



“Si sta anche ragionando sulla proposta di chiedere lo svolgimento delle finali nazionali a Reggio e su una grande manifestazione di Padel con i Comuni d’Italia – continua Cicciù -. In cantiere, quindi, tanti grandi progetti che, come da prassi al Csi, hanno un unico grande obiettivo: utilizzare lo sport come strumento per promuovere percorsi di partecipazione, responsabilità, solidarietà e giustizia”.

Come più volte affermato dai dirigenti Csi, Mimmo Arico, Ciccio Caridi e Paolo Cicciù, presenti ieri sera alle finali: “Ci sono partite e partite” e il Centro sportivo italiano, da tempo, ha scelto di giocare solo e soltanto quelle partite che, in questo fragile e complesso territorio, generano cambiamento e promuovono temi fondati su chiari valori, sulla solidarietà e sulla partecipazione popolare.

Lo sport ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono ma, soprattutto, i ragazzi del Csi hanno dimostrato che lo sport può portare speranza e amore dove, oggi, purtroppo, c’è solo tanta disperazione.