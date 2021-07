Reggio Calabria, sciopero dipendenti Castore, consiglieri Fi: “Assurdo che a pagare siano sempre cittadini e dipendenti”

Questa mattina, presso la loro sede operativa, i dipendenti della Società “Castore” hanno sospeso il servizio per diverse ore per protestare a causa dei ritardi nei pagamenti. I lavoratori lamentano il ritardo delle ultime 2 mensilità, a cui si aggiunge la quattordicesima.

Dispiace che a pagare le conseguenze della cattiva gestione del Comune siano sempre i meno responsabili, vale a dire cittadini e dipendenti. Oltre a sollecitare l’Amministrazione Falcomatà affinché liquidi al più presto le spettanze ai lavoratori, cogliamo l’occasione per sottolineare gli immani sacrifici che gli stessi quotidianamente sono chiamati a fare per tentare di contenere le continue emergenze cittadine. Nonostante, per giunta, siano in sotto organico.

Federico Milia

Antonino Caridi

Antonino Maiolino