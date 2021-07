Reggio Calabria – Ripristinato transito veicolare Ponte di Sant’Anna

L’Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria comunica che, in seguito alle verifiche e agli interventi di messa in sicurezza operati dalla Società Castore sul Ponte di Sant’Anna, è stata ripristinato il normale flusso veicolare sulla Bretella direzione monte-mare. I lavori procederanno nelle prossime ore ma, in attesa del completamento degli interventi, da pochi minuti è stata ripristinata la viabilità in transito su una singola corsia.