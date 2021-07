Reggio Calabria – Procede l’iter progettuale per la strada di accesso ai fortini di Pentimele

Procede l’iter progettuale per la realizzazione della strada di collegamento con i Fortini di Pentimele. Il settore Grandi Opere del Comune di Reggio Calabria, secondo il cronoprogramma stabilito nell’ambito del finanziamento Pisu, sta procedendo in queste settimane alla rimodulazione del progetto definitivo sulla base delle osservazioni venute fuori in sede di valutazione degli espropri. A darne notizia in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca che ha illustrato il percorso che porterà alla realizzazione di un intervento strategico per la viabilità di accesso all’area dei fortini sulla collina di Pentimele. “Una volta completata la procedura – ha spiegato Muraca – gli Uffici procederanno ad approvare la progettazione definitiva per poi avviare immediatamente la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera”.

“Contestualmente – ha spiegato lo stesso Assessore Muraca – stiamo lavorando alla fase propedeutica all’avvio dei lavori di rigenerazione del Lido Comunale, intervento anch’esso finanziato con il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano”. In questi giorni, si spiega in una nota di Palazzo San Giorgio, i tecnici incaricati dal Settore Grandi Opere stanno procedendo all’ultimazione delle prove di vulnerabilità sismica sulla struttura, sulla quale attualmente è in vigore un vincolo da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici. Una volta ultimata la fase delle prove si completerà l’iter progettuale che prevede un intervento complessivo, concordato con la stessa Soprintendenza, per salvaguardare l’attuale conformazione della struttura, recuperandola e dandole una veste più moderna e funzionale. “Un ulteriore tassello – spiega Muraca – verso il completamento del progetto di rigenerazione dell’intero frontemare cittadino, che insieme al nuovo Waterfront, al Museo del Mare, all’Arena Lido, al Parco Lineare Sud e agli altri interventi nelle zone nord e sud della Città, darà una nuova veste, anche in termini di attrattività turistica, all’intero litorale cittadino”.