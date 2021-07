Reggio Calabria – Pedonalizzazione Corso Matteotti, Falcomatà: “Progetto rivoluzionario”

di Grazia Candido – Falcomatà mette a tacere tutti gli scettici e questa mattina, fiero e soddisfatto di “aver dato inizio ad un progetto rivoluzionario”, presenta l’idea riguardante la pedonalizzazione di Corso Matteotti (Via Marina alta) sfatando le critiche fatte alle sua amministrazione.

Insieme al primo cittadino, non sono voluti mancare alla breve passeggiata da Piazza Indipendenza alla Cremeria “Sottozero”, gli assessori comunali Mariangela Cama (Trasporti e Urbanistica), Irene Calabrò (Finanze e Attività produttive), Paolo Brunetti (Polizia municipale), il consigliere comunale e presidente della Commissione Attività produttive Carmelo Versace e altri membri del Consiglio e della Giunta comunale. In rappresentanza dei commercianti, il titolare della Cremeria “Zottozero” Enzo Pennestrì certo che “questa pedonalizzazione può incrementare l’economia locale”.

“Il progetto proposto dai commercianti, è un progetto rivoluzionario, per la prima volta si attua una chiusura del corso Matteotti con pedane carrabili che rispondono a tutti i requisiti in materia – esordisce Falcomatà -. Qualora ci dovesse essere la necessità di far passare i mezzi di soccorso, la parte centrale delle pedane è stata rinforzata per sopportare il peso dei mezzi. Questo è un progetto che l’amministrazione ha sposato perché è in linea con gli obiettivi del nostro mandato e se le aspettative saranno confermate, sarà ampliato e attuato anche in altre parti della nostra città. Si chiama sperimentale perché parte da oggi e, in questi mesi, vedremo se effettivamente la cittadinanza apprezzerà l’isola pedonale. Noi speriamo vada bene e stiamo facendo tutto per avere le condizioni giuste affinchè questo avvenga nel migliore dei modi”.

Il primo cittadino conosce però, “le problematiche relative al parcheggio delle autovetture, difficoltà affrontate e risolte anche se l’amministrazione sta ancora lavorando per ampliare le possibilità di sosta in altre aree della città”.

“Stiamo cercando di capire se tecnicamente nella zona di Piazza del Popolo, dal tardo pomeriggio, si possano realizzare parcheggi gratuiti e sono state previste altre soluzioni di mobilità alternativa che rispondano alle esigenze dei cittadini – continua Falcomatà -. Due autobus di linea, i numeri 27 e 28, saranno gratuiti ma abbiamo anche inserito alcune navette che, sino a tarda notte, daranno la possibilità di potersi spostare al centro storico in maniera gratuita. Il nome dato alle navetta è “Leva e Porta” perché ci piace utilizzare il nostro dialetto per le cose che facciamo. Per quanto riguarda la mobilità, si procede abbastanza tranquillamente: sino ad ora, non ci sono stati intoppi o problematiche particolari. Ci sono delle zone prive di gazebo ma in queste aree dove non sono stati disposti i dehors, stiamo valutando altre soluzioni che implementeranno le attività cittadine. L’isola pedonale è uno spazio che vuole abbracciare tutte le attività culturali pertanto, sarà utilizzata per iniziative del palinsesto dell’Estate reggina, concerti, mostre fotografiche e altro. E’ normale che qualcosa, all’inizio delle attività per la pedonalizzazione dell’area, poteva essere fatta meglio, intendo la chiusura della strada, la segnaletica, il montaggio dei dehors però, questa è una novità e vanno messi in conto gli eventuali gap. Adesso, – conclude il sindaco – mi sembra che la città stia rispondendo bene e come tutte le cose nuove, c’è un po’ di paura, spaventano. Siamo un popolo abitudinario e siamo poco recettivi alle novità ma, concediamoci qualche altro giorno”.

E se per l’assessore Cama “questa sperimentazione complessa che, inizialmente, ha evidenziato qualche criticità ora, è un progetto importante per lo sviluppo della città e, soprattutto, è stato svolto nel rispetto delle norme del codice della strada e della sicurezza, ha visto uno studio accurato con recupero di parcheggi nel centro storico”, per l’assessore Brunetti non resta che ironizzare un po’ “scoprendo che Reggio Calabria, dopo 186 mila allenatori della Reggina, 186 mila ingegneri idraulici, ci sono 186 mila ingegneri trasportisti e la cosa mi fa tanto piacere perché potrà aiutarci nelle prossime iniziative che faremo”.

“Si è detto di tutto su questa isola pedonale e la cosa più semplice per l’amministrazione sarebbe stata dire no, perché chi ci manda a rischiare – conclude Brunetti -. Oggi, però, dico con orgoglio, che rischiando abbiamo fatto qualcosa di buono. Reggio Calabria non deve stare ferma ma deve provare a fare cose nuove”.