Reggio Calabria – Pablo e Pedro stregano il pubblico di “Cantieri Culturali”

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Due maestri della comicità, due amici ma, soprattutto, due cavalli di razza, Pablo e Pedro (al secolo Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo) conquistano l’arena dello Stretto e confermano il meritato successo della kermesse “Cantieri Culturali”, ideata dalle associazioni Officina dell’Arte e Reggio FilmFest. Ieri sera, per la seconda serata del villaggio culturale, in scena il loro cavallo di battaglia, lo spettacolo comico “Come se fosse”.



Tante sono le risate strappate al pubblico ma anche gli applausi per il duo romano entusiasta di far parte insieme ad altri altisonanti nomi del mondo dello spettacolo, cinema, teatro, del prestigioso cartellone culturale studiato nei minimi dettagli dagli organizzatori Michele Geria e Peppe Piromalli. Quello che colpisce di più nel live, è la bravura degli attori che non lasciano nulla al caso, ogni battuta e sketch modello vecchio cabaret, fa trasparire un accurato studio di ricerca e anche quando sembra che si lasciano andare alla libera interpretazione, dietro c’è un lavoro di scrittura meticoloso. Da 28 anni protagonisti della commedia italiana, Fabrizio e Nico, hanno mantenuto la genuinità e la semplicità di chi questo mestiere lo fa per passione.



Sul palco, diventano una cosa sola e nel vasto repertorio di personaggi, modellati sulle debolezze, le stranezze e le vulnerabilità in cui tutti noi ci riconosciamo, spicca il mix di una comicità originale, innovativa e piena di fantasia. Non è semplice riuscire ad abbracciare più stili diversi della comicità, passando dalla satira alla parodia e dagli sketch demenziali alla pura improvvisazione. Pablo e Pedro continuano a divertirsi con tutto ciò che li circonda, raccontano la loro realtà attraverso una lente deformante in cui tutti noi ci riconosciamo e travolgono il pubblico rendendolo partecipe anche di esilaranti siparietti come quando Dio (interpretato da Fabrizio) vede un giovane spettatore e gli sussurra: “Ma ti ho fatto io? Scusa ma è stato un colpo di sonno, poi ti sistemo”.

In un perfetto sincronismo, Pablo e Pedro inanellano divertentissime battute di satira, di costume, parodie che hanno rappresentato diverse forme di comicità, non tralasciando però, le caratteristiche artistiche che li hanno contraddistinti in questi anni come il classico “spalla-comico” di una volta.

Un cocktail di situazioni legate da un filo logico, che è logico solo per loro e risulta illogico ma tanto divertente, per chi è dall’altra parte del palco.



“Cantieri Culturali è una bellissima iniziativa, fatta in un posto straordinario di Reggio – afferma Fabrizio impegnato insieme a Nico alle riprese della serie televisiva “A casa tutti bene” di Muccino -. In questo difficile periodo, il teatro è stato snobbato, è stato considerato un ruotino ma noi non ci fermiamo. Dobbiamo solo divertirci e fare divertire. Il teatro ti libera, è una valvola di sfogo e ci aiuta a superare ciò che non va in questa vita. Il nostro è un mondo comico, basta guardarsi intorno e troviamo tanto materiale per far ridere la gente. Come coppia siamo insieme dal ’96 però, ci divertiamo ancora tanto e ci piace far sorridere il nostro pubblico. E stasera, dobbiamo ringraziare gli organizzatori Piromalli e Geria, due sognatori. Non bisogna mai smettere di sognare perché i sogni sono la benzina dei cuori anche se pensi che siano irraggiungibili, è meglio morire sognando che vivere una vita piatta senza colori”.



Il segreto di questa coppia inossidabile è “litigare tutti i giorni, come fanno marito e moglie ma il nostro non è un rapporto forzato. Siamo due poli molto opposti che si attraggono” – aggiunge Nico che invita la gente a vaccinarsi perché “dobbiamo credere nella scienza che ha cambiato il mondo negli ultimi 100 anni. Vaccinatevi, noi lo abbiamo fatto. La vita è così bella che sprecarla sarebbe un peccato imperdonabile”.



E lo ribadisce anche Dio all’angelo Gabriele (esilarante sketch di Pablo e Pedro) sceso per “sistemare le cose perché qui non vanno tanto bene – dice il principale, l’amministratore unico, il capo ufficio -. Io sono il vostro Signore ma tranquilli, vi chiamo io, altri 40, 50 minuti per andare su e farvi capire quanto è bello. Sono sceso per parlare con certi politici e con voi che votate certe persone che da sempre sono poco credibili: perché vi fate rappresentare da questi? Basterebbe rispettare i comandamenti: io da 2.000 anni mando avanti il mondo, questi con 15 miliardi di leggi non sanno comandare uno Stato”.

Il pubblico è letteralmente stregato da quella pungente ma sana comicità e gli applausi, ancora una volta, dimostrano che Reggio ha bisogno di sorridere e sperare.