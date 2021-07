Reggio Calabria – Occhipinti (UpC): «Falcomatà intervenga sulla strada per Gurnali: l’ultimo incendio ha dimostrato la gravità della situazione»

«Ancora una volta il destino è stato benevolo verso la cittadinanza reggina. L’incendio che si è sviluppato tra le frazioni di Gallina, Gurnali, Armo e Aretina ha provocato danni ingenti alle coltivazioni e anche alle abitazioni e e ha rischiato di mettere a rischio la stessa incolumità dei cittadini che vivono nel comprensorio. I mezzi di soccorso, che pure sono arrivati sul posto e hanno evitato il peggio, hanno avuto grandi difficoltà durante il percorso a causa delle pessime condizioni in cui versa la strada di collegamento con contrada Gurnali. Qualche istante di ritardo in più e avremmo vissuto una tragedia».

Ad affermarlo è il presidente di Uniti per Crescere Riccardo Occhipinti che prosegue: «La strada di collegamento, nonostante le promesse del sindaco Giuseppe Falcomatà, consente a stento il passaggio di una sola macchina per volta e nulla è stato fatto negli ultimi dieci anni, nonostante le continue segnalazioni dei residenti e delle tante iniziative assunte da Carlo Pitasi, che voglio ringraziare per l’impegno civico».

«Questo stato di incuria è inaccettabile – conclude Occhipinti – non possiamo certo aspettare che ci scappi il morto prima di intervenire. Chiedo quindi chiedo al Sindaco Giuseppe Falcomatà di mantenere le promesse fatte e di dimostrare un po’ di buon senso perché non si ripeta più quanto accaduto e non si metta più a repentaglio la stessa vita della cittadini».