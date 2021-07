Reggio Calabria – Lunedì la 30^ edizione del Premio Solidarietà ‘Nello Vincelli’

Giunto alla sua trentesima edizione, il Premio Solidarietà ‘Nello Vincelli’, quest’anno sarà consegnato ad Enzo Romeo, giornalista vaticanista RAI. Un riconoscimento che l’associazione Nuova Solidarietà riserva dal 1991 ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà. L’evento che si terrà lunedì 2 agosto presso il Parco Verde di Salice alle ore 21.00, sarà anticipato dal saluto del Presidente dell’associazione, Fortunato Scopelliti, e dalla presentazione del premiato da parte del diacono Enzo Petrolino, presidente della Comunità Diaconale Italiana. Durante il corso della serata la Consegna del “Premio Solidarietà” al dott. Enzo Romeo “per aver onorato la Calabria con la sua prestigiosa attività di giornalista rivolta sempre al mondo della fede e al panorama sociale italiano e mondiale. Vaticanista ha raccontato i Pontificati di Giovanni Poalo II, Benedetto XVI e adesso Papa Francesco. È stato su alcuni dei principali fronti di tensione e teatri di politica internazionali degli ultimi decenni. I suoi numerosi saggi a carattere religioso e letterario, tradotti anche all’estero, lo hanno accreditato come qualificato ‘calabrese nel mondo’. Rappresenta, per giovani, un esempio da seguire soprattutto per la coerente testimonianza professionale e pio il legame con la propria terra”

L’animazione della serata a cura dell’Accademia del Dialetto Calabrese “Il Grifo” e del Complesso bandistico Euterpe di Catona diretto dal Maestro Giuseppe Maira. Condurrà il Premio il giornalista Francesco Scopelliti.

La trentesima edizione del Premio solidarietà ‘Nello Vincelli’ è realizzata con il PATROCINIO di: Consiglio Regionale della Calabria, Giunta Regionale della Calabria, Città Metropolitana Reggio Calabria, Comune Reggio Calabria, Provincia Catanzaro, Comune Villa San Giovanni, Comune Campo Calabro, Comune Fiumara, Fondazione Bonino Puleio, Camera Commercio Reggio Calabria.