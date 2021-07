Reggio Calabria – L’isola pedonale di corso Matteotti si presenta alla città

È in programma domani, martedì 13 luglio, alle ore 10.30, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del progetto riguardante la pedonalizzazione di Corso Matteotti (Via Marina alta). L’incontro con gli organi di informazione è previsto presso il monumento a Corrado Alvaro (Piazza Indipendenza) e si svolgerà in forma itinerante, lungo tutta l’area interessata dall’iniziativa.

Interverranno il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, gli assessori comunali Mariangela Cama (Trasporti e Urbanistica), Irene Calabrò (Finanze e Attività produttive) e Paolo Brunetti (Polizia municipale), il consigliere comunale e presidente della Commissione Attività produttive, Carmelo Versace, un rappresentante degli imprenditori e operatori commerciali dell’area, insieme agli altri rappresentanti del Consiglio e della Giunta comunale.