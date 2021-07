Reggio Calabria – “Limitare l’uso dell’acqua allo stretto necessario”, l’appello dei Comitati Vallata del Gallico e Arghillà

Il Comitato Vallata del Gallico e il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composti da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei beni comuni,premessa la gravissima crisi idrica in atto che ha visto i cittadini e le istituzioni impegnate all’incontro di venerdì presso il Serbatoio Alfieri nell’intento di individuare soluzioni tampone per farvi fronte, preso atto della seppure tardivamente acclarata insufficienza dell’afflusso di acqua al serbatoio Alfieri che nel periodo estivo non ce la fa a sopperire alle esigenze degli abitanti di Arghillà, Villa San Giuseppe, e Rosalì, invitano i propri concittadini ad un uso moderato e consono della preziosa acqua potabile, EVITANDO l’utilizzo per innaffiare giardini e colture e comunque altri usi che non siano quelli strettamente necessari, sia perché è assolutamente vietato dalla legge e l’assessore Rocco Albanese, all’incontro di venerdì ha già preannunciato massicci controlli e pesanti sanzioni ai trasgressori, sia perché in questo momento di grave difficoltà per le famiglie cui non arriva l’acqua nemmeno per lavarsi, rappresenta un vero e proprio abuso moralmente inaccettabile, che vanifica gli sforzi che le istituzioni e i tecnici stanno facendo, arrovellandosi nel ricercare soluzioni a questa grave crisi idrica che coinvolge bambini, anziani e disabili, e che richiede un minimo di responsabilità da parte di tutti.

I Comitati sono sicuri che i cittadini di Villa San Giuseppe, Rosalì ed Arghillà sono perfettamente in grado di comprendere la gravità della situazione e sapranno nei prosimi giorni SOSPENDERE COMPLETAMENTE l’uso dell’acqua impropriamente utilizzata per piante, giardini, lavaggi auto e tutto quanto non sia strettamente personale, nell’interesse di tutti, soprattutto dei più deboli e di coloro che abitano ai piani alti, in modo da agevolare la riuscita di queste soluzioni provvisorie, tra le quali l’attivazione del pozzo Cotroneo nei prossimi giorni, nonché la richiesta a Sorical di aumentare l’afflusso.

I Comitati ricordano, per altro, che nella zona esistono degli efficienti consorzi irrigui che svolgono egregiamente il loro lavoro, fornendo l’acqua per l’irrigazione a prezzi moderati agli aventi diritto.

Comitato PermansnteVallata del Gallico Coordinamento di Quartiere di Arghillà