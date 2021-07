Reggio Calabria – Lavoratori Coolap: “Rimpallo di responsabilità tra i commissari, non abbiamo istituzioni ma distruzioni”

di Grazia Candido – Sono senza stipendio da sei mesi, sono stanchi, esasperati e vogliono una risposta definitiva dalle istituzioni. Gli operatori del Coolap (coordinamento lavoratori psichiatria) e l’Usb, questo pomeriggio, hanno occupato pacificamente la direzione dell’Asp di Reggio Calabria di via Diana, una protesta civile per sollecitare la Regione e l’Asp al pagamento delle spettanze pregresse.

Gli operatori garantiscono il servizio di assistenza residenziale ai pazienti psichiatrici e oltre a rivendicare “ciò che gli è assolutamente dovuto”, chiedono siano “rispetatti i disabili a cui diamo il nostro totale e quotidiano sostegno da sempre e incondizionatamente”.

“Siamo dovuti arrivare a questa protesta perchè da parecchi mesi, c’è un rimpallo di responsabilità tra il commissario Longo e commissario Scaffidi su chi deve effettuare i pagamenti – spiega Aurelio Monte dell’Usb -. L’anello debole sono sempre i lavoratori e le strutture che garantiscono i servizi per i malati psichiatrici. Oggi, chiediamo che siano definitivamente sbloccati i pagamenti degli operatori sanitari e l’iter e l’aumento degli accreditamenti. Non avendo le strutture psichiatriche, tanta gente purtroppo, è in giro e molti bisognosi di assistenza non possono essere ricoverati”.

Nel suo accorato sfogo il rappresentante dell’Usb denuncia “la situazione disastrosa, esplosiva, non più sostenibile di tante famiglie in attesa delle retribuzione pregresse”.

“Credevamo nelle istituzioni ma in Calabria non esistono più le istituzioni ma le distruzioni – tuona Monte -. Si distrugge tutto quello che c’è di buono in questa provincia. Così non possiamo andare avanti. Ci sono lavoratori che da sei mesi non percepiscono un centesimo, un danno grave per tante famiglie che devono fare delle collette per mantenere i propri figli o mettere il carburante nelle macchine per recarsi a lavoro. Questo scaricabarile tra istituzioni è vergognoso. C’è un’opposizione tra i due vertici, tra i commissari Longo e Scaffidi, ma non hanno capito che chi ci va di mezzo sono i lavoratori e i malati psichiatrici. Il Prefetto non ha compreso che i lavoratori sono qui non per chiedere un aumento di stipendio o per farsi una passeggiata, ma protestano per i loro diritti, per avere le mensilità di un lavoro svolto che non è assolutamente facile. Eppure – conclude il sindacalista – nelle strutture psichiatriche questi operatori continuano a lavorare con onore, dedizione e amore. Ognuno si assuma le proprie responsabilità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Vincenzo Barbaro del Coolap che ribadisce: “Pernotteremo qui stasera. Questi due commissari si annullano a vicenda a discapito nostro. Chiediamo aiuto al vescovo, al sindaco, a tutte quelle istituzioni locali e non, per poter risolvere questo atavico problema. Siamo 150 operatori e 180 utenti abbandonati. Questa è una vera dittatura dei due commissari. Perchè non ci ascolta nessuno? Dicono sempre che sono vicini a noi, ma il sindaco ci convoca solo per farsi una fotografia. Abbiamo mandato parecchie email anche al Ministro Speranza ma nessuno, ad oggi, ci ha mai risposto”.