Reggio Calabria – L’Associazione “Amici del Museo” inaugura la nuova Sede Sociale

Con una cerimonia semplice ma sentita, l’Associazione “Amici del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria” ha inaugurato la propria nuova Sede Sociale, sita in Via della Giudecca, 18. Nella breve allocuzione iniziale, il Presidente, Francesco Arillotta ha evidenziato l’importanza del traguardo raggiunto con l’acquisizione dei locali nei quali l’Associazione intende svolgere la propria azione di tutela e promozione del patrimonio archeologico calabrese, nonché l’intenzione di sollecitare nelle forme più adeguate l’interesse dei Reggini, in particolare delle nuove generazioni, verso la Storia plurimillenaria della Città di Reggio Calabria. Programma da realizzarsi in varie forme e con qualificate proposte culturali.

Oltre ad un folto numero di soci e di simpatizzanti, erano presenti il proRettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, prof. Domenico Siclari, il Direttore del Museo Nazionale, dott. Carmelo Malacrino e l’assessore regionale, ing. Domenica Catalfamo. Essi, prendendo la parola, hanno auspicato che questa iniziativa serva come punto di riferimento nel contesto dell’associazionismo culturale reggino. Al momento dei brindisi augurali, il presidente Arillotta ha assicurato la disponibilità dell’Associazione ad azioni comuni, fra quanti promuovono Cultura nella nostra Città, per dare, tutti assieme, ulteriore impulso alla ripresa generale.